Con el aumento de las temperaturas se disparan los riesgos para la salud, por lo que la COPRISJAL verificará que los alimentos sobre todo mariscos, cumplan con las condiciones que establece la ley, explica su titular, José Antonio Muñoz Serrano.

“Nosotros supervisamos a los comerciantes que tengan todo el producto del mar a menos tres grados centígrados y manejamos la red fría que tenga las condiciones adecuadas. Cuando se saca el producto a la vista tiene que ser en una cama de hielo y el marisco o pescado no debe perder sus características de color”.

La mala refrigeración de los alimentos es una de las irregularidades más frecuentes, por lo que Muñoz Serrano recuerda que se puede inmovilizar el producto, su incautación, multa e incluso clausura. Las sanciones podrían ir de mil 500 a 50 mil pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)