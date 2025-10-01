Jalisco registró la primera muerte por sarampión del 2026 y acumula mil 995 casos, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud federal.

A nivel nacional se contabilizan 3 mil 418 contagios y cuatro defunciones.

Tras Jalisco, las entidades con mayor número de casos son Chiapas, Ciudad de México y Sinaloa.

Las muertes confirmadas se han presentado en Jalisco, Michoacán, Durango y Tlaxcala.

Las autoridades mantienen el llamado a reforzar la vacunación para contener la propagación del virus.