Informa la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Gobierno de Corea del Sur ya respondió a la carta que le envió para solicitarle más conciertos en México, del grupo juvenil BTS.

“Nada más contestaron, me contestó el presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS, y que esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros”.

Y es que el programa original para 2026 de ésta agrupación es de tres conciertos en la Ciudad de México, lo cual implica boletos para 150 mil personas, aunque de acuerdo a la Primera Mandataria de la Nación, la demanda fue de al menos un millón. (Por Arturo García Caudillo)