A pesar de haber dejado sin efecto el decreto emitido por su antecesor, el Gobierno de la República seguirá regularizando los autos chocolate, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El decreto cumplió, digamos su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Entonces, eso se cumplió para ese periodo y de todas maneras hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que no tenga que haber ningún coyote o alguien que esté cobrando por hacer un trámite que de por sí pueden utilizar. Entonces el decreto se cumplió y por eso se cerró, pero sigue habiendo la posibilidad de regularizar. Entonces vamos a dar mucho más información y facilitar cualquier trámite”.

Durante los últimos tres años, a partir de un decreto emitido por el ex presidente López Obrador, se regularizaron casi tres millones de vehículos de procedencia extranjera, gracias a lo cual se recaudaron siete mil 300 millones de pesos. (Por: Arturo García Caudillo)