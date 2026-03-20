La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ajustó los montos de pensiones de seis extrabajadores de Pemex, luego de que se difundieran cifras incorrectas que resultaban considerablemente más altas.

La dependencia informó que, tras una actualización enviada por la empresa, los pagos reales fueron reducidos hasta en 87 por ciento respecto a lo publicado inicialmente.

Entre los casos, destacan pensiones que pasaron de supuestos montos cercanos al millón de pesos mensuales a cifras inferiores a 200 mil.

La corrección se reflejó en la plataforma oficial de transparencia y busca aclarar la información sobre los ingresos de estos beneficiarios.