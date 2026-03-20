Lo confirma Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, serán cuatro o cinco días en los que habrá suspensión de clases en todo Jalisco por los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

El alcalde aseguró que el diálogo ya se tuvo con el gobernador, Pablo Lemus, y que el anuncio se formalizará en los próximos días.

“Sí son los cuatro partidos que serán aquí y estamos viendo un quinto que juega la Selección que cae en horario de clase. De todos modos no van a ir, ya le decía al gobernador, de todos modos no van a ir. Mira el vivir la experiencia de vivir un mundial, yo tuve la oportunidad de niño de vivir el 70, el 86 y ahora este, y algunos otros mundiales, Alemania, Francia, son experiencias padrísima y sobre todo lo que contagian a las niñas y niños”.

El presidente municipal de Zapopan señala que los días sin clases por el Mundial no afectarán al desarrollo académico de los niños jaliscienses. (Por Gustavo Cárdenas)