La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto emitido en el 2022 con el fin de declarar los terrenos del antiguo Lago de Texcoco, donde se iba construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como Área Natural Protegida.

Ocho de los nueve ministros, rechazaron amparar a ejidatarios de San Salvador Atenco, quienes se inconformaron contra el decreto ante un juez de amparo porque señalaron que no fueron consultados y se violó su derecho de audiencia previa.

Destacaron que designar a la zona de Lago de Texcoco como área natural protegida fue la mejor decisión después de la situación que se vivió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el sexenio del expresidente Vicente Fox.