La Feria Nacional de San Marcos fue blindada con tecnología de punta, por aire con drones y apoyo de tres helicópteros y por tierra con operativos y cámaras ubicadas en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de 9 millones de personas que se esperan del 17 de abril al 10 de mayo del 2026, y con el auxilio de más de 2 mil 600 elementos del Ejército.

A unas horas del arranque, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel puso en marcha el operativo de Seguridad en las instalaciones del perímetro ferial, con el pase de lista al personal designado.

El dispositivo contempla 250 unidades, más de 350 cámaras y drones operando las 24 horas, tres aeronaves, 14 puntos fijos de vigilancia y revisión, así como ocho zonas seguras para mujeres, niñas y niños.