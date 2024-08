Este año se han registrado 15 adopciones en el hogar Cabañas, la mitad de estas a familias homoparentales, señala su directora, Rebeca Melgar Chávez.

“Creo que hay más parejas comprometidas, parejas que ya no les da miedo acercarse y preguntar. Casi el 50 por ciento de las adopciones podríamos decir que son el mismo interés de familias del mismo sexo. El mismo seguimiento que se da a una pareja heterosexual, es el mismo mismo seguimiento que se le da a los solteros, a los del mismo sexo, o sea no hay diferencia alguna, no hay situación alguna y lo mismo que se pudiera detectar con solteros, casados, parejas por años del mismo sexo es la misma situación, no hay diferencia”.

Asegura que los procesos de adopciones os se vigilan y se cuidan.

El trámite dura de ocho a 12 meses. (Por Claudia Manuela Pérez)