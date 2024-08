Luego de ser designada por su grupo parlamentario, Morena, para convertirse en presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la decana del parlamento mexicano, Ifigenia Martínez, dijo estar muy feliz por la confianza que le brindaron sus compañeros y a pesar de sus 94 años, preparada para lo que venga.

“Muy contenta. -¿Muy contenta?. Muy contenta. -Va a ser la que le entregue la banda presidencial a la doctora Claudia- ¡Imagínese usted, qué felicidad de que las mujeres por fin estamos al frente! Y junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país. -Oiga, diputada, además de entregar la banda, va a presidir el primer año, un gran reto para usted- Ahí si no, digo, ahí sí no lo he pensado todavía con calma, ya lo iré pensando”.

Por cierto, como vicepresidente de la Mesa Directiva quedará el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna. (Por Arturo García Caudillo)