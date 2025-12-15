El próximo 31 de diciembre vence el plazo de las credenciales del INE del 2025, por que lo después de esa fecha no servirán como identificación oficial ni se podrá votar con ellas, explica María Elena Gómez, vocal del Registro Federal de Electores distrito 10 de Zapopan.

“Bueno, las credenciales que vencen son las que tienen fecha impresa 2025. Es importante que revisemos en la parte inferior derecha de nuestra credencial, si dice 2025 quiere decir que el día 31 de este año es el último día que estará vigentes. A partir del 01 de enero del 2026 ya no están vigentes, ya no sirven como medio de identificación para algún trámite que lleguemos a necesitar realizarlo”.

La funcionaria electoral indica que en Jalisco se encuentran en este supuesto 253 mil 812 personas.

Para renovar la credencial de elector se recomienda hacer una cita, sin embargo, no es condición para el trámite. (Por Gricelda Torres Zambrano)