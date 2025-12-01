Una mañana de movilización se vivió en la colonia Ferrocarril, en Guadalajara; justo en el cruce de las calles 8A y la 7 se registró una agresión directa contra un hombre, quien recibió un disparo en la cabeza y milagrosamente sobrevivió. Al punto acudieron los paramédicos municipales para tratar de salvarle la vida, mientras testigos señalaron que la víctima es vecino de la zona.

“No, no tan grande, de unos 60. ¿Es vecino de la zona? Sí, es vecino, tiene su negocio aquí a media cuadra. ¿Qué dicen los vecinos? Pues dicen que era prestamista, pues alguno que le debiera o algo, porque él no que anduviera en malos pasos no, pero sí era prestamista”.

Del agresor no se tuvieron mayores pistas. (Por Gustavo Cárdenas)