Para llevar a cabo la credencialización de los 130 millones de mexicanos al Sistema Universal de Salud, se invertirán tres mil 500 millones de pesos, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Alrededor de tres mil 500 millones de pesos de las credenciales y los equipos. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27 y 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos pues es el servicio de salud estatal”.

A menos que los gobernadores decidan anexar el servicio estatal de Salud al Sistema Universal, en Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Querétaro y Coahuila, la credencial servirá sólo para la atención en el IMSS y el ISSSTE. (Por Arturo García Caudillo)