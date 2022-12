Jalisco se mantiene como el estado con más personas desaparecidas a nivel nacional, de ahí que el reparto de juguetes por parte del crimen organizado en colonias de escasos recursos represente una burla, asevera Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza.

“Para nosotros es una burla, es ofensivo, incluso para el mismo estado de derecho, que una célula del crimen organizado así de ostentosos y con todo el tiempo del mundo y con toda la impunidad se puedan pasear por la ciudad, puedan repartir juguetes como si fuera un acto proselitista o tratando de legitimizar sus mismas acciones delictivas. Y la autoridad no aparezca nunca, no diga qué está haciendo, si hay alguna investigación”.

Héctor Flores, sin embargo, advierte que no podría opinar sobre las personas que los recibieron, porque los regalos se distribuyeron en colonias pobres, donde está ausente el estado. (Por Gricelda Torres Zambrano)