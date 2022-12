Con un promedio de 45 denuncias diarias, el colectivo Luz de Esperanza lamenta que termine el 2022 con la ausencia del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas y con altos niveles de impunidad que mantienen a Jalisco en primer lugar nacional, explica Héctor Flores, uno de sus representantes.

“Desgraciadamente es un fenómeno que va al alza o bien se ha mantenido, lo que nosotros sabemos es que son aproximadamente 45 denuncias diarias en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La respuesta del gobierno ha sido tratar de ocultarle a la población el problema que estamos teniendo, por eso su falta de comunicación social, su falta de acciones porque para el estado no es un problema, o sea, no lo quiere reconocer, entonces no puede actuar en congruencia”.

Reprocha que para la búsqueda solo se autorizaron para el próximo año 30 millones de pesos, un parche en comparación con las cantidades que reciben los partidos políticos y lo que gasta en su imagen el gobernador, Enrique Alfaro. (Por Gricelda Torres Zambrano)