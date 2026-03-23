México no ha variado su posición en torno a la crisis en Cuba, y así lo ha hecho público en todos los foros internacionales, tal y como quedó de manifiesto en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, asegura el canciller Juan Ramón De la Fuente.

“La posición de México en la CELAC fue estrictamente la que ha señalado la presidenta Sheinbaum. Yo creo que fue muy oportuno, porque además, nos permitió refrendar el liderazgo de México en la región y de la importancia que tienen los foros multilaterales, de manera que reafirmamos esta decisión que ha adoptado el gobierno de la presidenta Sheinbaum, de tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible a Cuba”.

Al mismo tiempo, abogó por la paz y la resolución pacífica de los conflictos, resaltando que la relación, tanto con Estados Unidos, como con el resto de los países del continente y de hecho, prácticamente con todo el mundo, siempre ha sido buena y respetuosa. (Por Arturo García Caudillo)