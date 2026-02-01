Tras reconocer que la suciedad y escasez de agua en la Zona Metropolitana es uno de los retos más complejos de las últimas décadas, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, indica que asume su responsabilidad para rescatar al SIAPA.

“Aunque desde hace muchos años el SIAPA vive una crisis institucional y de presupuesto, asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua, dedicando todos los recursos posibles para su rescate y con ello garantizar el derecho humano a un agua de calidad para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara”.

Al anunciar la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, el Gobernador se comprometió a fortalecer la comunicación con los ayuntamientos metropolitanos, a cuyos titulares les recordó que el organismo es intermunicipal, por lo que nadie se puede hacer a un lado. (Por Gricelda Torres Zambrano )