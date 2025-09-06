Con doblete de Cristiano Ronaldo la Selección de Portugal venció 5-0 a Armenia al continuar la primera jornada de la eliminatoria de la UEFA al Mundial 2026.

João Félix con otros dos y João Cancelo con uno, completaron la goleada. Cristiano llegó a un total de 942 goles en su carrera, como el máximo anotador en la historia del futbol mundial.

La Selección de Inglaterra de igual manera debutó con triunfo al vencer 2-0 a Andorra y Serbia 1-0 a Letonia. (Por Martín Navarro Vásquez)