La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, arremetió contra los diputados federales de Morena por ignorar las propuestas para destinar mayores recursos al estado y dejar fuera del Presupuesto de Egresos 2026 proyectos estratégicos, incluyendo la infraestructura carretera.

“No hay dinero. Para las carreteras federales de este país hay 21 mil millones y para Jalisco no se detectó en el presupuesto del próximo año un solo centavo para ningún proyecto estratégico de Jalisco. Acudimos con los 32 legisladores federales que tenemos los jaliscienses en el Congreso de la Unión y ninguno de la mayoría de Morena ni nadie del oficialismo atendió nuestro planteamiento de reasignar 20 mil millones de pesos que merece Jalisco”.

La dirigente priista añadió que la Universidad de Guadalajara recibió una asignación presupuestal inferior al nivel de inflación, lo que consideró un retroceso para la educación pública en la entidad. (Por Marck Hernández)