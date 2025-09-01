Los trabajos de rehabilitación en la glorieta de La Minerva presentan un avance del setenta por ciento y podrían concluir antes de diciembre, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora.

“Se está rehabilitando todo el sistema hidráulico de la fuente, la iluminación. Yo estimo sin temor a equivocarme que ahí llevamos un avance del 70 por ciento. ¿También para diciembre? Yo digo que antes, tiene que salir antes; ésta en particular Plaza Liberación y lo que es La Minerva tienen que estar antes”.

Zamora agregó que las obras del estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación y el Teatro Degollado también se encuentran en su etapa final y se prevé que concluyan en los próximos quince días. (Por Edgar Flores Maciel)