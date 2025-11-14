Croacia se convirtió en la trigésima selección que clasifica al Mundial 2026, que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá.
El conjunto Croata se impuso 3 goles por 1 a Islas Feroe para de esa manera amarrar el boleto mundialista al consolidarse como líder del Grupo 12 con 19 puntos.
Por su parte Países Bajos virtualmente llegará a la última fecha clasificado ya que al empatar a un gol con Polonia, llegó a 17 unidades, y le saca 3 puntos al segundo sitio a los Polacos.
Alemania le ganó a Luxemburgo 2-0 y es primera del grupo 1 con 12 puntos, mismos que tiene Eslovaquia y que también aseguró repechaje luego de que derrotó 2-0 a Irlanda del Norte. (Por Martín Navarro Vásquez)
