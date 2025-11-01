La disidencia magisterial levantó el plantón que llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la amenaza de impedir la realización del Mundial de Futbol 2026, si acaso no son respondidas sus demandas, como explica el secretario general de la sección 9 en la capital, Pedro Hernández.

“El emplazamiento hacia el Estado mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la Educación o de lo contrario, accionaremos en el marco del Mundial de Futbol 2026, evento que se pretende llevar a cabo alejado de la realidad que vive nuestro país. Serán nuestros espacios de dirección los que mandaten el momento estratégico para accionar con el paro de 72 horas en la antesala de la reactivación de la huelga nacional”.

De pasó, retó a la presidenta Sheinbaum a debatir este tema y le reiteró que la CNTE no es un movimiento de derecha ni responde a los intereses de nadie, excepto de los trabajadores. (Por Arturo García Caudillo)