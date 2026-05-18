El Consejo Regulador del Tequila conmemoró 32 años de operaciones destacando su labor en la protección de la Denominación de Origen Tequila y la certificación de la autenticidad de esta bebida emblemática de México.

El organismo recordó que obtuvo su acreditación como entidad certificadora el 17 de mayo de 1994, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del Tequila y fortalecer a toda la cadena productiva agave-tequila.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha, señaló que el organismo trabaja para garantizar calidad, transparencia y confianza para consumidores y productores tanto en México como en mercados internacionales.

“Desde entonces, el Consejo Regulador del Tequila tiene entre sus principales objetivos inspeccionar, analizar y certificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del Tequila, salvaguardar a la Denominación de Origen Tequila en México y el extranjero, garantizar al consumidor la autenticidad del Tequila y generar información oportuna, veraz y útil para el sector”.

Como parte de su estrategia de innovación, el Consejo impulsa la aplicación DOT 360, plataforma digital que permitirá consultar información sobre marcas, destilerías y cultura tequilera.

“La fortaleza del Tequila nace de la unión de todos: productores de agave, productores de Tequila, envasadores, comercializadores, autoridades y colaboradores que, con pasión y orgullo, continúan llevando el nombre del Tequila, como producto distintivo de México al mundo”.

Además, el CRT anunció encuentros internacionales relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con el propósito de fortalecer la presencia global del Tequila como producto representativo de México. (Por Patricia Romo Sahagún)