La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció una inversión de 400 millones de pesos para renovar calles y espacios públicos en la zona oriente del municipio.

La presidenta municipal informó que ya iniciaron proyectos de infraestructura vial, deportiva y recreativa, además de una próxima intervención en la antigua Ex Penal de Guadalajara, donde adelantó que se desarrollará un proyecto de carácter social.

En la última semana, el Ayuntamiento reportó obras por más de 94 millones de pesos, entre ellas la rehabilitación de la Unidad Habitacional Villas de San Juan y la renovación de la Unidad Deportiva Luis Pérez Pichojos.

También arrancó el Programa de Bacheo Emergente 2026, que contempla una inversión de 56.8 millones de pesos para reparar vialidades prioritarias durante el temporal de lluvias.