Terminó la racha ganadora de Chivas al caer anoche 2-1 ante Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc. Fue un vibrante encuentro en el que la Máquina se impuso con goles de Gabriel el “Toro” Fernández y Charly Rodríguez; por el Rebaño descontó Ángel Sepúlveda. El técnico Gabriel Milito dijo que le dolió la derrota pero se dijo tranquila porque su equipo mantuvo su espíritu competitivo.

“Me duele perder, claro que me duele perder y está bien que nos duela perder, la forma, bueno tenemos nuestro estilo, nuestra manera los rivales también juegan te pueden neutralizar, Cruz Azul es un equipo que neutraliza bastante porque presiona mucho adelante, asume los riesgos de jugar mano a mano, pero en el terreno de juego hemos hecho un buen partido, nos faltó defender mejor puntualmente esas dos pelotas en jugadas detenidas y nos falto mayor acierto de cara al gol porque las situaciones estuvieron fueron claras, pero ganar todos los partidos es casi imposible para todos los equipos del mundo”.

Pese al descalabro, el Rebaño se mantiene de líder con 18 puntos por 16 de la Máquina.

Por su parte, Atlas se sobrepuso a una desventaja de 2-0, con una buena reacción remontó el marcador y derrotó por 3-2 al San Luis en el estadio Jalisco. Los Potosinos se fueron al frente con anotaciones de Joao Pedro y Eduardo Águila, pero los zorros reaccionaron con dos penales, que fueron cobrados por Diego González y Eduardo Aguirre. Y al minuto 87, el nuevo refuerzo, el uruguayo Agustín Rodríguez marcó de cabeza el gol del triunfo.

El entrenador Diego Cocca comentó.

“El segundo tiempo el desafío fue seguir creyendo en nuestra identidad y en ese segundo tiempo el equipo fue superior al San Luis con eso demostró y justificó el triunfo y muy contento por ellos y por nosotros por lo que se muestra en la cancha y sobre todo que los sienta nuestra gente”.

Atlas suma cuatro triunfos en el torneo y mantiene su etiqueta de invicto en casa. (Por Manuel Trujillo Soriano)