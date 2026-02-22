Los atletas etíopes se apoderaron de los primeros lugares en la edición 40 del Medio Maratón de Guadalajara que se corre en estos instantes. El ganador absoluto en la categoría varonil fue Demechu Dida con tiempo extraoficial de 1 hora 3 minutos 36 segundos. En femenil se impuso su paisana Kolole Mekashu Tefera con 1 hora 12 minutos. La mejor mexicana fue Anahí Álvarez Corral, quien cruzo la meta pisándole los talones a la ganadora y comentó.

“Pue sí muy contenta, muy emocionada corriendo porque este es mi segundo Medio Maratón y la verdad estoy super contenta fue un evento muy padre, lleno de gente, el recorrido está muy padre con poquitas subidas y bajadas y esta muy excelente el clima creo que se prestó para poder correrlo rápido y estoy muy contenta y emocionada”.

En total participaron 23 mil atletas en el recorrido del 21K por algunas de las principales avenidas en los alrededores de la Minera. (Por Manuel Trujillo Soriano)