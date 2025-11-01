Cruz Azul goleó al Puebla 3-0 de visita en el estadio Cuauhtémoc al iniciar la jornada 16 de la Liga MX por lo cual amaneció como líder de la clasificación con un total de 35 puntos.

Los goles de la victoria fueron obra de Mateusz Bogusz – 33′, Jeremy Márquez – 57′ y Omar Campos – 84′.

Y mientras La Máquina es líder, Puebla terminará el torneo como el peor con solo 9 puntos al momento.

Por su parte Necaxa aún vive y se acercó al play in al vencer 4-1 al Santos. Los Rayos con 16 unidades están en el sitio 12 a un punto de zona de calificación. Santos se queda en 17.

En otro juego, Bravos de Juárez venció 2-1 de visita al Atlético de San Luis y al llegar a 23 puntos aseguró al menos un lugar en el play in.

Para este sábado se juegan tres encuentros de la fecha 16 de la Liga MX. Atlas recibe al Toluca, Monterrey a Tigres en el clásico regio y América Vs León. (Por Martín Navarro Vásquez)