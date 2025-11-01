Los Charros de Jalisco siguen con mucho poder en el inicio de la Liga del Pacifico y este viernes en el Estadio Panamericano vencieron con mucha autoridad 9-1 a los Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie dentro de la Liga Mexicana del Pacífico.

Charros se coloca en el liderato del standing de manera compartida con los Yaquis de Ciudad Obregón con 10 triunfos a cambio de 5 derrotas.

El abridor jalisciense Luis Payán lució dominante durante 5.2 entradas, en las que permitió solo cuatro hits y una carrera, con siete ponches, demostrando control y temple ante una de las ofensivas más peligrosas de la liga. (Por Martín Navarro Vásquez)