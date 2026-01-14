Cruz Azul estrenó su nueva sede para sus partidos de local en el presente torneo, con victoria de 2-0 ante el Atlas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la continuación de la Jornada doble del Torneo de Clausura de la Liga MX.

La Máquina dominó el tramite del encuentro y se impuso con anotaciones de Gabriel el “Toro” Fernández al minuto 8′ y el otro tanto fue de José Paradela al 28′.

El portero colombiano de los Rojinegros, Camilo Vargas, se fajó en el complemento para evitar al menos otros dos tantos y que el marcador fuera más abultado. Los Zorros continuarán de gira y el sábado visitarán al Necaxa en Aguascalientes en su partido de la fecha 3. (Por Manuel Trujillo Soriano)