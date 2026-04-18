Nuevamente se le negó el triunfo al Cruz Azul al empatar a un gol como local en el Estadio Cuauhtémoc frente a los Xolos, al continuar la fecha 15 de la Liga MX.

Gabriel Fernández al 17′ vía penal abrió el marcador por la Máquina; después empató por Tijuana Mourad El Ghezouani al 25′ de acción.

Cruz Azul suma ahora 28 unidades y Xolos llega a 19. (Por Martín Navarro Vásquez)