Necaxa dejó escapar una gran victoria pues ganaba 1-0, pero de último minuto Tigres le sacó el empatar a un gol en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Tomas Badaloni metió el gol de los Rayos, pero el argentino Ángel Correa al minuto 96, clavó el gol del empate que salvó de la derrota a los del norte.

De esta manera Tigres llega a 21 y Necaxa a 17. (Por Martín Navarro Vásquez)