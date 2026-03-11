El Cruz Azul remontó de gran manera para vencer de visita 3-2 al Monterrey en el estadio Gigante de Acero para sacar buena ventaja en la fase de octavos de final.

Erik Lira, puso adelante a los Celestes, pero Rayados le dio la vuelta con dos anotaciones de Roberto de la Rosa, pero en instantes finales Cruz Azul remontó, primero al empatar con un penal cobrado por Gonzalo Piovi al minuto 80, donde fue expulsado el portero regio Santiago Mele y después, Nicolás Ibáñez al 90 de acción clavó el gol del triunfo.

En otro juego LAFC empató 1-1 con el Alajuelense. (Por Martín Navarro Vásquez)