De septiembre del 2024 a febrero de este año, ha habido una reducción de 44 por ciento en homicidios dolosos, 38 homicidios diarios menos informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que febrero pasado fue el mes más bajo desde el 2015, e indicó que lo más importante en seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad se han detenido a 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 24 mil armas de fuego y 346 toneladas de droga desde el inicio de la actual administración.