Cruz Azul se salvó de perder al rescatar el tres empate 1-1 de visita al Mazatlán.

A solo 4 minutos del final, Gabriel el Toro Fernández clavó el gol del empate para la máquina, luego de que los mazatlecos se habían puesto en ventaja con anotación de Josué Ovalle.

Con este resultado el equipo Celeste llega a 27 puntos y empata a Chivas en la cima de la clasificación. Los de Sinaloa llegan a 11 unidades en el lugar 15.

“Ellos como se dice normalmente en el fútbol, ‘echaron toda la carne al asador’, metieron dos centros delanteros, normalmente no hacen eso, el jugador que descansaron, Paradela, lo metieron, metieron al jugador moreno que el apellido está raro, se te vinieron encima con ese riesgo importante para nosotros”, dijo Sergio Bueno técnico del FC Mazatlán.

Para hoy: Atlas Vs Gallos Blancos, Atlético de San Luis Vs León, Monterrey-Chivas, Pumas Vs América. (Por Martín Navarro Vásquez)