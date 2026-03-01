Necaxa logró salir de los últimos lugares de la Liga MX al vencer 3-0 a Xolos, al iniciar la fecha 12 del torneo Clausura.

Con los goles de Javier Ruiz en dos ocasiones y uno más de Tomás Badaloni los Rayos rompieron la racha negativa y por fin ganaron para alcanzar los 13 puntos y trepar al lugar 10’de la tabla de posiciones. Tijuana se queda en 12 unidades.

El técnico de los Rayos Martín Varini habló de la importancia del triunfo. “Hoy ya hablamos de dos juegos sin perder, donde el equipo logra volver a mantener una portería en cero. Pero para mí lo más importante de esto es poder entenderlo como un proceso. Nunca me había pasado tener tantas derrotas seguidas y tener la capacidad de sostener el trabajo y la idea es muy importante”, señaló. (Por Martín Navarro Vásquez)