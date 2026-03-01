El Cruz Azul es nuevo líder de la Liga MX luego de derrotar de visita 2-0 a Monterrey por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026 y de paso, darle una dura lección a los Rayados, que fueron objeto de reclamos y abucheos por parte de la afición.

Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino marcaron los goles para el triunfo cementero, que de esta manera al llegar a los 19 puntos es nuevo líder del torneo, superando a Chivas que perdió ante el Toluca.

“No depende de mí, todo lo que no depende de ti no te esfuerces en preocuparte, tenemos la mejor afición del futbol mexicano, no hace mucho hicimos semifinales y nos eliminaron, este equipo con cualquier entrenador va a quedar entre los ocho primeros”, dijo el técnico Domenec Torrent al ser cuestionado sobre su futuro.

La Máquina llegó a los 19 puntos, y amaneció como nuevo líder, al superar a Chivas que tiene 18, mismos puntos que también tiene el Toluca. (Por Martín Navarro Vásquez)