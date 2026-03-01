El América fue humillado en su propia casa al caer por goleada ante los Tigres 4-1 en el estadio Ciudad de los Deportes, esto al vivirse el cierre de la fecha 8 de la Liga MX.

Los goles de la espectacular victoria de los del norte fueron de Juan Brunetta en dos ocasiones, Jesús Angulo y Ángel Correa; Brian Rodríguez descontó por las Águilas.

“La responsabilidad es completamente mía. El DT entrena jugadores, plantea el partido, decide quién juega y quien no. Cuando un jugador no juega bien la responsabilidad es mía. El mensaje a nuestra afición es que a lo largo de estos tres años creo que construimos algo de crédito para decirles que América va a estar al frente, va a estar en las últimas instancias”, señaló el técnico André Jardine, al declararse máximo responsable del momento que vive América.

El brasileño Lima fue expulsado a 3 minutos del final. (Por Martín Navarro Vásquez)