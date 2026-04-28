A partir del próximo viernes 1 de mayo comenzará la intervención de la Unidad Médica Federalismo, lo que provocará la suspensión total de los servicios.

Miguel Ricardo Ochoa, director municipal de Servicios Médicos, explicó que durante ese tiempo, la plantilla de 61 empleados será reubicada en otros espacios para brindar servicios y reforzar la atención.

“Es indispensable sí o sí intervenir la unidad para poder resolver de fondo y no hacer cambios cosméticos que no van a solucionar a un plazo los problemas que tiene la operación de esta unidad, que tenga paciencia, que agradecemos la paciencia y que comprendemos el trastorno o la dificultad que va a significar para quienes están acostumbrados en su uso, pero que la unidad regresará en funciones corregida y aumentada para poder dar un espacio de trabajo más digno. Un espacio de atención más moderno y más actualizado, y mejor para los ciudadanos”.

Durante las obras de la Cruz Verde Federalismo, los ciudadanos podrán ser atendidos en las unidades Villa de Guadalupe, Cruz Verde Norte y Hospitalito Centro. (Por Gustavo Cárdenas)