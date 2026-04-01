Elementos del grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara rescataron un ejemplar de mono araña en la colonia Morelos, tras un reporte que alertaba sobre su presencia en un domicilio.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Cisneros y 8 de Julio, donde los oficiales, capacitados en manejo de fauna silvestre, entrevistaron al propietario del inmueble, quien refirió que al llegar a su vivienda encontró al primate en el exterior y que este se abalanzó hacia él, lo que motivó el reporte.

Los elementos aseguraron al animal y lo trasladaron a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, donde permanecerá bajo observación.

La especie está catalogada en peligro de extinción, por lo que su resguardo es considerado prioritario por las autoridades. (Por Edgar Flores Maciel)