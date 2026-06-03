Corresponde a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; y de Tamaulipas, Américo Villarreal, aclarar la información difundida por el diario Los Angeles Times, que asegura que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene abiertas investigaciones en contra de ambos mandatarios, al tiempo que supuestamente les fue revocada la visa de entrada a la Unión Americana.

“¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público? O sea, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos: ‘¡aguas, aguas, te van a quitar la visa!’ Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos hablando por el bien del pueblo de México y de la Nación. Entonces, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál?”.

Y reiteró que corresponde a los propios involucrados responder y explicar su situación e hizo un llamado a no sobredimensionar este tipo de situaciones. (Por Arturo García Caudillo)