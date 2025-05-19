Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca en su décimo día de paro nacional indefinido; la acción magisterial ha provocado que usuarios del aeropuerto continúen a pie para abordar sus vuelos.

Además, los docentes tomaron las casetas de peaje de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan y de la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla, ésta última, que conecta a los destinos turísticos de Puerto Escondido y Huatulco.

Adicionalmente, se apostaron frente a la planta de almacenamiento de hidrocarburos de la paraestatal Pemex, que se encuentra ubicada en San Pablo Huitzo, municipio de la región Valles Centrales.