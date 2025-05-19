Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca en su décimo día de paro nacional indefinido; la acción magisterial ha provocado que usuarios del aeropuerto continúen a pie para abordar sus vuelos.
Además, los docentes tomaron las casetas de peaje de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan y de la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla, ésta última, que conecta a los destinos turísticos de Puerto Escondido y Huatulco.
Adicionalmente, se apostaron frente a la planta de almacenamiento de hidrocarburos de la paraestatal Pemex, que se encuentra ubicada en San Pablo Huitzo, municipio de la región Valles Centrales.
El SNTE bloquea aeropuerto y casetas durante paro en Oaxaca
Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca en su décimo día de paro nacional indefinido; la acción magisterial ha provocado que usuarios del aeropuerto continúen a pie para abordar sus vuelos.