De acuerdo al estudio Panorama de la Educación 2025 de la OCDE, cuatro de cada diez estudiantes en México no concluyen sus estudios de bachillerato, lo que habla de un rezago importante entre los países miembros, indica la directora de Mexicanos Primero capítulo Jalisco, Itzia Yunuén Gollás.

“En bachillerato seguimos con el mayor rezago. Cuatro de cada diez jóvenes de 25 a 34 años no lo concluyen. Y a pesar de que hubo una mejora de pasar del 49% en 2019 a 41% en 2024, sigue siendo la cifra más alta entre los países miembros de la OCDE”.

El estudio Panorama de la Educación 2025, señala que la inversión en educación tanto del gobierno federal como de las familias continúa con una tendencia a la baja, tanto así que del 2018 al 2022 pasó de 4.6 al 4.2 del producto interno bruto. México se encuentra en el penúltimo lugar de los países de la OCDE que menos invierte por estudiante. (Por Gricelda Torres Zambrano)