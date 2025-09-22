Aunque no tiene pruebas, la presidenta Claudia Sheinbaum sospecha que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar la alianza Delta-Aeroméxico, tiene un trasfondo.

“Creemos que son otros intereses los que están detrás de esta resolución relacionada con Delta y Aeroméxico, que en todo caso estamos revisando. Es lo que estamos viendo, a ver si hay algún beneficio a alguna aerolínea o algún otro tema, realmente, porque no entendemos por qué habiendo contestado los cuatro puntos, de todas maneras toman esta decisión”.

De cualquier manera, señala, esta semana estará en contacto con los directivos de Aeroméxico, pues aunque los fondos de la compañía están prioritariamente en el extranjero, la administración sigue estando en México y los pilotos son mexicanos, y es a ellos a quienes su gobierno tiene la obligación de proteger. (Por Arturo García Caudillo)