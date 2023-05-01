Cuatro policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y cohecho, tras exigir 30 mil pesos a un conductor involucrado en un percance vial.

Según la denuncia, los agentes obligaron a la víctima a firmar un pagaré por 27 mil pesos, entregar 3 mil 650 pesos en efectivo y retener la factura de su vehículo como garantía.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2024 en la colonia Altavista, cuando los uniformados acudieron a un accidente en el que un compañero suyo, a bordo de una motocicleta, resultó lesionado.

En lugar de seguir el protocolo, esposaron al conductor y lo trasladaron a su domicilio para presionarlo.

La Fiscalía Anticorrupción investigó el caso y la jueza Susana Azzaid Betancourt Flores dictó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de firmar de manera periódica. (Por Edgar Flores Maciel)