Con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, este martes inició en Tlajomulco de Zúñiga el programa de canje de armas, estrategia del Gobierno Federal que busca inhibir la incidencia delictiva en zonas identificadas como puntos rojos.

El mecanismo permite que los ciudadanos, sin investigación previa ni cuestionamientos, entreguen armas de fuego a efectivos castrenses a cambio de una remuneración económica. La actividad se desarrolla en el atrio principal de la parroquia de San Antonio de Padua y permanecerá vigente durante los próximos 10 días.

El programa se replicará en los próximos días en el municipio de Tlaquepaque, una de las demarcaciones que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado como zona prioritaria. (Por Edgar Flores Maciel)