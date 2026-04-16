Pemex formalizó la instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano diseñado para reforzar el análisis estratégico y la planeación de largo plazo en la empresa productiva del Estado, en un contexto energético global cada vez más complejo.

Como parte central de este nuevo mecanismo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aceptó la presidencia honoraria de la Comisión, con lo que se busca dotar de mayor peso técnico y legitimidad a las decisiones relacionadas con la política petrolera nacional.

La conducción operativa recae en el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien funge como presidente técnico del organismo.