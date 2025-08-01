El Gabinete de Seguridad reporta que fueron detenidos en Sinaloa cinco integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre en la entidad.

Los elementos interceptaron un vehículo sobre la carretera Escuinapa–Teacapán.

Vía redes sociales, el grupo estratégico informó que se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad informó que identificaron zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de esta célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños.