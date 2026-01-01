El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció lo que calificó como un “ataque criminal” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional.
Acusó a Washington de cometer “terrorismo de Estado” y afirmó que la Zona de Paz de América Latina y el Caribe fue “brutalmente asaltada”.
El mandatario cubano expresó su respaldo al gobierno y al pueblo venezolano.
Cuba acusa a Estados Unidos de “ataque criminal” contra Venezuela
