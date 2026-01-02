El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque a gran escala” en Venezuela y capturaron al mandatario Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores.

El anuncio fue difundido por Trump en redes sociales y notificó que ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas para ofrecer más detalles.

Horas antes del mensaje, se reportaron explosiones y sobrevuelos a baja altura en Caracas.

La Administración Federal de Aviación suspendió vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano por “actividad militar en curso”.

Autoridades venezolanas no han confirmado oficialmente los hechos, pero se registraron cortes eléctricos y daños en instalaciones militares.