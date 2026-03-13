El Partido Comunista de Cuba anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla “han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó que “Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias entre ambos Gobiernos”.

El objetivo era, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están “alejados”.